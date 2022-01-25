Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 355 млн человек

КИЕВ. 25 января. УНН. По состоянию на утро вторника в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 355 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире COVID-19 инфицировано 355,216,285 человек, из них выздоровел 282,113,679 человек. Количество умерших возросло до 5,622, 918.

“Лидеры” по числу инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (72,958,690), Индия (39,799,202), Бразилия (24,134,946), Франция (16,800,913), Великобритания (15,953,685), Россия (11,173,300), Турция (11,014,152), Италия (10,001,344), Германия (8,808,107) Испания (9,280,890) и Аргентина (7,940,657).

“Лидеры” по количеству летальных случаев

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (891,595), Бразилии (623,412) и Индии (490,462).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным МОЗ в Украине зафиксировано 3 870 370 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 99 282 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.