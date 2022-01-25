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На 25 января установлена цена на банковские металлы

На 25 января установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 25 января. УНН. Национальный банк Украины на 25 января 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Детали

Национальный банк Украины по состоянию на утро 25 января установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:

Золото — 1676.8510 грн;

Серебро — 21.9255 грн;

Платина — 937.0697 грн;

Палладий — 1945.4064 грн.

В сравнении с 24 января курс золота и палладия вырос, других металлов — упал.

Источник: УНН
Теги: НБУ, драгметаллы
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