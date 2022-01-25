КИЕВ. 25 января. УНН. Сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,37 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

28.374900 грн за доллар;

32.059400 грн за евро;

0.358950 грн за российский рубль;

38.253600 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 24 января курс всех валют упал, доллара — вырос.