Двое футболистов покинули состав представителя УПЛ

КИЕВ. 25 января. УНН. Защитник Андрей Семенко и полузащитник Роман Бодня покинули ФК “Минай”, сообщает УНН со ссылкой на страницу клуба в Instagram.

Что известно

Футболисты прекратили сотрудничество с клубом по соглашению сторон.

Детали

Семенко перешел в Закарпатский клуб летом 2021 года. За это время сыграл 6 матчей за “Минай” — 5 в чемпионате и 1 в Кубке Украины.

Бодня также начинал летом. За это время сыграл 1 игру за основной состав в Кубке Украины и 9 — за U-19. Забил за молодежный состав 1 гол.

Что предшествовало

“Бавария” разгромила аутсайдера и укрепила лидерство в Бундеслиге.