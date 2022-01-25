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Двое футболистов покинули состав представителя УПЛ

Двое футболистов покинули состав представителя УПЛ

КИЕВ. 25 января. УНН. Защитник Андрей Семенко и полузащитник Роман Бодня покинули ФК “Минай”, сообщает УНН со ссылкой на страницу клуба в Instagram.

Что известно

Футболисты прекратили сотрудничество с клубом по соглашению сторон.

Детали

Семенко перешел в Закарпатский клуб летом 2021 года. За это время сыграл 6 матчей за “Минай” — 5 в чемпионате и 1 в Кубке Украины.

Бодня также начинал летом. За это время сыграл 1 игру за основной состав в Кубке Украины и 9 — за U-19. Забил за молодежный состав 1 гол.

Что предшествовало

“Бавария” разгромила аутсайдера и укрепила лидерство в Бундеслиге.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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