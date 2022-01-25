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На пробное ВНО зарегистрировалось более 100 тысяч участников - УЦОКО

На пробное ВНО зарегистрировалось более 100 тысяч участников - УЦОКО

КИЕВ. 25 января. УНН. На пробное внешнее независимое оценивание зарегистрировалось 131 103 участников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

Цитата

“По состоянию на 24 января 2022 года завершили процесс регистрации (осуществили оплату услуг за проведение пробного внешнего независимого оценивания) 131 103 лица, которые заказали 196 833 тестирования”, — говорится в сообщении.

Детали

Больше всего участники пробного ВНО заказали тесты с украинского языка и литературы — 96 362 (оплатили 69 726 тестирований), по математике 60 026 (оплатили 44 059), английского языка — 39 230 (оплатили 29 742).

В УЦОКО отметили, что 25 января - последний день для оплаты средств за участие в пробном ВНО.

Напомним

22 января был последний день регистрации для участия в пробном внешнем независимом оценивании 2022 года.

Источник: УНН
Теги: ВНО
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