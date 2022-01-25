На пробное ВНО зарегистрировалось более 100 тысяч участников - УЦОКО

КИЕВ. 25 января. УНН. На пробное внешнее независимое оценивание зарегистрировалось 131 103 участников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

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“По состоянию на 24 января 2022 года завершили процесс регистрации (осуществили оплату услуг за проведение пробного внешнего независимого оценивания) 131 103 лица, которые заказали 196 833 тестирования”, — говорится в сообщении.

Детали

Больше всего участники пробного ВНО заказали тесты с украинского языка и литературы — 96 362 (оплатили 69 726 тестирований), по математике 60 026 (оплатили 44 059), английского языка — 39 230 (оплатили 29 742).

В УЦОКО отметили, что 25 января - последний день для оплаты средств за участие в пробном ВНО.

Напомним

22 января был последний день регистрации для участия в пробном внешнем независимом оценивании 2022 года.