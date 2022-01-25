ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня

КИЕВ. 25 января. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 24 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали



В сторону Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.



По состоянию на 7 часов утра, 25 января, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.



