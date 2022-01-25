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ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня

ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня

КИЕВ. 25 января. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 24 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

В сторону Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.

По состоянию на 7 часов утра, 25 января, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Источник: УНН
Теги: война с Россией, ООС
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