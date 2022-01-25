Угроза военной эскалации РФ против Украины ухудшает ситуацию на рынках

КИЕВ. 25 января. УНН. Напряженность вокруг Украины - угроза вооруженного конфликта - повлияла на продажи на европейских фондовых рынках, при этом основной контрольный показатель акций региона упал в понедельник на 3%, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Как указано, это худший показатель продаж с 26 ноября, когда вариант "Омикрон" был впервые идентифицирован как угроза. Акции на рынках сфер досуга и путешествий были одними из проигравших в понедельник в индексе Stoxx 600.

"Мы думаем, что в конечном итоге полномасштабного конфликта не будет, но видимость низкая, и существует потенциал для быстрой эскалации", - написали стратеги JPMorgan Chase & Co. в записке для клиентов.

Тем временем накануне Банк России приостановил покупку валюты из-за обвала рубля и рынков и чтобы ослабить давление на рубль, упавший на фоне напряженности вокруг Украины. Доллар в понедельник поднялся выше 79 рублей впервые с ноября 2020 года, а курс евро превысил 89 рублей - впервые с 20 июля 2021 года.

Также аналитики сообщают, что украинские суверенные еврооблигации с начала 2022 года подешевели.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене на прошлой неделе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.