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Обращение к мировому сообществу из-за действий России и проверка деятельности Омбудсмена: повестка дня ВР

Обращение к мировому сообществу из-за действий России и проверка деятельности Омбудсмена: повестка дня ВР

КИЕВ. 25 января. УНН. Во время сегодняшнего пленарного заседания Верховная Рада планирует принять обращение парламента к международным парламентам, правительствам и организациям о неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня ВР.

Детали

На повестке дня нардепов сегодня стоит проект постановления "Об обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций относительно неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, которую она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины" (№6543). 

Также сегодня парламентарии планируют рассмотреть проекты постановлений, которые блокируют возможность подписания президентом принятых законов "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" по обеспечению сбора дохода от права организациями коллективного управления" (№ 5572) и "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи" (№6055).

Кроме того, в повестке дня указано предложение создания временной комиссии по вопросам проверки возможных фактов нарушения в деятельности Уполномоченного Верховной Рады по правам человека - напомним, сейчас должность Омбудсмена занимает Людмила Денисова.

В повторном первом чтении предлагаются законопроект "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" (№2683) и альтернативные к нему.

Во втором чтении планируется рассмотрение проектов "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок" (№6084), "О внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины относительно особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении" (№3415), "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно полномочий высших специализированных судов по рассмотрению дел об административных правонарушениях" (№5490).

Также в повестку включены законопроекты, касающиеся налогообложения посылок из-за рубежа стоимость до 150 евро.

Заседание ВР должно начаться в 10 часов.

Ранее стало известно, что под стенами парламента планируют акцию протеста представители ФЛП, недовольные новыми налоговыми нормами.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, налоги, пенсии, закон
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