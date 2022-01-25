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Из-за протеста ФОПов движение по Крещатику частично перекрыто

Из-за протеста ФОПов движение по Крещатику частично перекрыто

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КИЕВ. 25 января. УНН. Из-за протеста представителей ФЛП, которой запланировано провести сегодня под стенами парламента, движение по Крещатику в столице частично перекрыт, передает корреспондент УНН.

Детали

Сейчас колонна митингующих движется по центру города - через Крещатик и Европейскую площадь к стенам Верховной Рады. Из-за этого патрульная полиция временно перекрыла движение по Крещатику в сторону Европейской площади. По состоянию на 9.25 движение ограничено.

Стражи порядка усилили охрану в правительственном квартале.

Контекст

Сегодня ВР собирается на первое пленарное заседание после длительных зимних каникул.

Представители ФЛП планируют провести акцию протеста из-за принятых ранее правил о применении РРО.

Ранее председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что не стоит ожидать освобождения ФЛП-единщиков от применения РРО. Однако, по его же словам, после 25 января формально становится возможной отмена РРО - ведь парламент соберется на пленарное заседание. Однако на повестке дня вопрос отмены применения РРО отсутствует.

Источник: УНН
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