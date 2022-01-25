Израиль готовится к потенциальной необходимости эвакуации украинцев с правом на израильское гражданство в случае вторжения РФ

КИЕВ. 25 января. УНН. Израильское правительство готовится к тому, что тысячи украинских евреев захотят иммигрировать в Израиль в случае российского вторжения в страну. Об этом сообщает со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Сообщается, что представители различных правительственных групп, в том числе канцелярия премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, министр иностранных дел, министр обороны и министр по делам диаспоры встречались в воскресенье, чтобы обсудить возможность принять в Израиле украинцев, которые имеют право на получение израильского гражданства.

Сообщается, что таковых насчитывается около 75 тысяч человек, проживающих на востоке Украины.

Издание отмечает, что Израиль уже давно имеет планы массовой эвакуации евреев из разных стран в случае необходимости, и в список таких стран входит и Украина в связи с ростом напряженности на границах.

Представитель министерства иностранных дел в понедельник заявил, что Израиль пока не ожидает всплеск иммиграции из Украины.

Дополнение

В Израиле призывают своих граждан, которые находятся на территории Украины, заполнить анкеты и указать личные данные.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование Путина заключается в гарантиях США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.