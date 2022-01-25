Вице-премьер Ирина Верещук отметила необходимость доработать законопроект о переходном периоде

КИЕВ. 25 января. УНН. Вице-премьер-министр — министр реинтеграции Ирина Верещук заявила о необходимости доработать проект закона “Об основах государственной политики переходного периода”. Об этом она написала на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Речь идет о проекте ЗУ, зарегистрированном в Верховной Раде в начале августа 2021 года. За полгода закон, к сожалению, так и не попал в повестку дня, констатировала Верещук.

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“Причиной тому является: во-первых, ряд критических замечаний от Венецианской комиссии, а, во-вторых, недостаточная поддержка текущей редакции проекта со стороны депутатского корпуса. Действительно, в ходе консультаций и народные депутаты, и наши международные партнеры высказывались в пользу доработки закона”, — пишет она.

Закон о переходном периоде нужен и важен, убеждена Верещук. Ведь это базовый закон, к которому привязано принятие ряда других нормативных актов относительно коллаборантов, амнистии, конвалидации и т.д., аргументировала она.

Впрочем, Верещук считает, что в текущей редакции законопроект “несколько “буксует”.

“Недавно на круглом столе в Харькове обсуждали переходную юстицию с научным сообществом и общественным сектором. Прислушалась к мнению юристов-специалистов и приняла решение обратиться к правительству с просьбой дать возможность команде Минреинтеграции доработать законопроект о переходном периоде.

В контексте доработки речь идет о положении относительно уголовной ответственности, люстрации, права на правдивую информацию, конвалидацию и статуса Крыма", - написала Верещук, добавляя, что рассчитывает на поддержку со стороны национального и международного экспертного сообщества.