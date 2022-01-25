"Ковид" наступает: Ровенская область с 27 января переходит в "красную" зону

КИЕВ. 25 января. УНН. С четверга, 27 января, Ровенская область войдет в “красную” зону карантина - всего за несколько дней после Прикарпатья на западе Украины, который стал эпицентром вспышки нового коронавируса. Об этом во вторник сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов по итогам заседания Госкомиссии по ТЭБ и ЧС, пишет УНН.

Цитата:

“По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 27 января 2022 года "красный“ уровень эпидемической опасности на территории Ровенской области”, — написал Немчинов в Telegram.

Дополнение

Ранее первый заместитель председателя Ровенской ОГА Сергей Подолин сообщал, что Ровенская область с 25 января может перейти в “красную” зону карантина из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19.

Ивано-Франковская область перешла в “красную” зону карантина из-за ухудшения ситуации с коронавирусом 24 января.

20 января Министерство здравоохранения констатировало новую вспышку коронавируса.