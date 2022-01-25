Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,37 0,0568  EUR: 32,06 -0,0505 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Кулуары и заседание ВР
Эксклюзивные новости УНН
На что пошла "тысяча за вакцинацию": назван топ-3 расходов украинцев
На что пошла "тысяча за вакцинацию": назван топ-3 расходов украинцев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Архив
48180

Парламент разблокировал подписание закона об идентификации абонентов мобильной связи

Парламент разблокировал подписание закона об идентификации абонентов мобильной связи

КИЕВ. 25 января. УНН. Верховная Рада Украины разблокировала подписание закона, в соответствии с которым создается Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи, передает корреспондент УНН.

Детали

Нардепы "провалили” поддержку проекта постановления, которым предлагалось отменить решение о принятии законопроекта “О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи” (№ 6055) от 16 декабря 2021 года. Постановление поддержали всего 25 нардепов.

Следующим шагом нардепы внесли изменения в указанный законопроект. Изменения касались нормы о вступлении документа в силу, ведь закон должен был вступить в силу с 1 января (такая норма была прописана в документе), но этого не произошло из-за того, что он был заблокирован и не подписан Президентом. Нардепы внесли поправку и отныне закон должен вступить в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним

16 декабря прошлого года Верховная Рада приняла законопроект, который разблокировал деятельность организаций коллективного управления в сферах публичного исполнения и публичного извещения музыкальных недраматических произведений. К полномочиям регулятора предлагается отнести организацию и обеспечение осуществления мероприятий по предотвращению пользования конечным оборудованием мобильной связи, законность применения которого на территории Украины не подтверждена. Также этот орган должен обеспечивать идентификацию конечного пользователя у поставщика электронных коммуникационных услуг. Этот регулятор должен прийти на смену Нацкомиссии по государственному регулированию в сфере связи и информатизации.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.