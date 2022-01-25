Парламент разблокировал подписание закона об идентификации абонентов мобильной связи

КИЕВ. 25 января. УНН. Верховная Рада Украины разблокировала подписание закона, в соответствии с которым создается Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи, передает корреспондент УНН.

Детали

Нардепы "провалили” поддержку проекта постановления, которым предлагалось отменить решение о принятии законопроекта “О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи” (№ 6055) от 16 декабря 2021 года. Постановление поддержали всего 25 нардепов.

Следующим шагом нардепы внесли изменения в указанный законопроект. Изменения касались нормы о вступлении документа в силу, ведь закон должен был вступить в силу с 1 января (такая норма была прописана в документе), но этого не произошло из-за того, что он был заблокирован и не подписан Президентом. Нардепы внесли поправку и отныне закон должен вступить в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним

16 декабря прошлого года Верховная Рада приняла законопроект, который разблокировал деятельность организаций коллективного управления в сферах публичного исполнения и публичного извещения музыкальных недраматических произведений. К полномочиям регулятора предлагается отнести организацию и обеспечение осуществления мероприятий по предотвращению пользования конечным оборудованием мобильной связи, законность применения которого на территории Украины не подтверждена. Также этот орган должен обеспечивать идентификацию конечного пользователя у поставщика электронных коммуникационных услуг. Этот регулятор должен прийти на смену Нацкомиссии по государственному регулированию в сфере связи и информатизации.