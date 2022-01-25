Акция "ФОПов" под Радой: на двух человек составили админпротоколы за "провоцирование конфликта в толпе"

КИЕВ. 25 января. УНН. Полицейские составили на двух человек админпротоколы за нарушение правопорядка на акции протеста "ФОПов" (ФЛП) в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию полиции Киева.

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“Во время проведения мероприятий двое участников провоцировали конфликт в толпе, вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования правоохранителей прекратить противоправные действия и оказывали сопротивление полицейским. За злостное неповиновение законному требованию сотрудников полиции на нарушителей составлены административные протоколы по ст. 185 Кодекса Украины Об административных правонарушениях”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что из-за протеста представителей "ФОПов" под стенами парламента в центре города ограничено движение транспорта. Как информировала патрульная полиция Киева, движение было ограничено в связи с проведением массового мероприятия на следующих улицах:

улице Михаила Грушевского (от Парковой дороги до Крепостного переулка)

улице Липской (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской)

улице Садовой (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской).

Сегодня ВР собралась на первое пленарное заседание после длительных зимних каникул.

Представители "ФОПов" запланировали акцию протеста из-за принятых ранее правил о применении РРО.

Ранее председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что не стоит ожидать освобождения ФЛП-единщиков от применения РРО. Однако, по его же словам, после 25 января формально становится возможной отмена РРО — ведь парламент соберется на пленарное заседание. Однако на повестке дня вопрос отмены применения РРО отсутствует.