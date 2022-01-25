Акция "ФОПов" под Радой: на двух человек составили админпротоколы за "провоцирование конфликта в толпе"
КИЕВ. 25 января. УНН. Полицейские составили на двух человек админпротоколы за нарушение правопорядка на акции протеста "ФОПов" (ФЛП) в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию полиции Киева.
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“Во время проведения мероприятий двое участников провоцировали конфликт в толпе, вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования правоохранителей прекратить противоправные действия и оказывали сопротивление полицейским. За злостное неповиновение законному требованию сотрудников полиции на нарушителей составлены административные протоколы по ст. 185 Кодекса Украины Об административных правонарушениях”, — говорится в сообщении.
Дополнение
Ранее сообщалось, что из-за протеста представителей "ФОПов" под стенами парламента в центре города ограничено движение транспорта. Как информировала патрульная полиция Киева, движение было ограничено в связи с проведением массового мероприятия на следующих улицах:
- улице Михаила Грушевского (от Парковой дороги до Крепостного переулка)
- улице Липской (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской)
- улице Садовой (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской).
Сегодня ВР собралась на первое пленарное заседание после длительных зимних каникул.
Представители "ФОПов" запланировали акцию протеста из-за принятых ранее правил о применении РРО.
Ранее председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что не стоит ожидать освобождения ФЛП-единщиков от применения РРО. Однако, по его же словам, после 25 января формально становится возможной отмена РРО — ведь парламент соберется на пленарное заседание. Однако на повестке дня вопрос отмены применения РРО отсутствует.