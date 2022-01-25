Суд отправил под домашний арест водителя, сбившего в Харькове двоих детей на переходе

КИЕВ. 25 января. УНН. Киевский районный суд Харькова изменил меру пресечения водителю Toyota Land Cruiser, которого подозревают в сбитии в Харькове двух детей прямо на пешеходном переходе, с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Об этом сообщил журналисту УНН спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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“Водителю была изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест (на 60 суток — ред.). Экспертиза установила у детей повреждения легкой и средней тяжести. Соответственно, статью переквалифицировали на ч. 1 ст. 286 УК Украины”, — Сообщил Чубенко.

Детали

По его словам, прокуратура инициировала перед судом изменение меры пресечения, поскольку содержать под стражей подозреваемого в нетяжком преступлении незаконно.

“Закон запрещает содержание под стражей человека, которому объявлено подозрение по ч. 1 ст. 286-1 УКУ. В этой ситуации самая тяжелая мера пресечения, которую можно было избрать по закону, это домашний арест”, — отметил он.

Чубенко также разъяснил причину изменения обвинения.

“Первоначально была ч. 2 ст. 286-1 УК, что предусматривала совершение ДТП в состоянии наркотического опьянения, повлекшее тяжкое телесное повреждение потерпевшему. Но поскольку экспертиза установила у потерпевших повреждения легкой и средней степени, ее переквалифицировали на ч. 1 ст. 286-1 УКУ”, — пояснил Чубенко.

Дополнение

В Харькове 11 ноября 2021 года автомобиль Тoyota Land Cruiser сбил двух детей прямо на пешеходном переходе. Водитель проехал на "красный" и, не останавливаясь, поехал на пешеходов. Одного из пострадавших автомобиль протащил под бампером еще несколько десятков метров.

Водителя Toyota Land Cruiser, 11 ноября сбившего в Харькове двух детей прямо на пешеходном переходе, сначала взяли под стражу на два месяца с альтернативой залога в сумме 340 тысяч гривен.

Как выяснил УНН, анализы показали, что водитель был под действием наркотиков.

Также стало известно, что водителя привлекали к ответственности за другую автоаварию всего месяц назад.