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Верещук рассказала о деталях создания международного фонда содействия восстановлению Донбасса

Верещук рассказала о деталях создания международного фонда содействия восстановлению Донбасса

КИЕВ. 25 января. УНН. В ближайшее время будет создан специальный международный фонд содействия восстановлению Донбасса. Об этом в эфире парламентского телеканала "Рада" заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает УНН.

Детали

Участие в создании спецфонда возьмет несколько стран - США, Великобритания, Канада, Швейцария и Швеция. На деятельность спецфонда страны планируют выделить 35 млн фунтов стерлингов, уточнила Верещук.

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"31 января должно состояться подписание соответствующего документа. США, Великобритания, Канада, Швейцария и Швеция хотят помогать, но именно в качестве партнеров" - уточнила она.

35 млн фунтов стерлингов будет потрачено на помощь Донецкой и Луганской области, добавила Верещук.

"И мы уже определились с основными проектами, которые будут реализованы в 2022 году. Это проекты по энергоэффективности и укрепления устойчивости общин. Мы сейчас проводим обсуждение деталей проектов. Я очень надеюсь, что 31 января документ будет подписан", - говорит министр.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, помощь, Ирина Верещук
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