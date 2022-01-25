Нардеп Дмитрук устроил погром в Одесском горсовете. Пострадали трое охранников

КИЕВ. 25 января. УНН. В Одесском городском совете произошла стычка между нардепом Артемом Дмитруком, его помощниками и сторонниками с муниципальной охраной, которые не пропустили их в зал где проходило заседание земельной комиссии. В результате пострадало трое охранников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Одесской области.

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"Предварительно установлено, что стычка произошла между депутатом Верховной Рады Украины, его помощниками и сторонниками с муниципальной охраной, которая не пропустила людей, что сопровождали народного избранника, в зал заседаний. В результате конфликта пострадало трое охранников", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что сейчас на месте работают полицейские, которые опрашивают свидетелей и участников конфликта и проводят первоочередные следственные действия.

"Событие квалифицировано как хулиганство по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители продолжают обеспечивать правопорядок на месте происшествия", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Артем Дмитрук - народный депутат, который попал в Верховную Раду как выдвиженец от партии Слуга народа. В ноябре 2021 года из фракции его исключили.