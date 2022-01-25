Резников: сейчас нет оснований ожидать открытого вторжения РФ через границы

КИЕВ. 25 января. УНН. На сегодня нет оснований утверждать о возможности полномасштабного вторжения России через границы на украинскую территорию. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады, пишет УНН.

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“По состоянию на сегодняшний день ситуация не изменилась. Агрессия продолжается, война продолжается, но оснований считать, что состоится открытое вторжения через границы России - по состоянию на сегодняшний день такой информации нет, потому что нет ударной группировки”, - подчеркнул министр обороны.

Детали

Резников также подчеркнул, что украинцам не нужно собирать "тревожные чемоданчики", поскольку ВСУ готовы дать отпор врагу.

"Наши Вооруженные силы готовы дать отпор врагу. Не переживайте, спите спокойно. Не нужно иметь ни одного "тревожного чемодана", - заявил Резников.

Дополнение

На границе с Украиной сосредоточено десятки тысяч российских военнослужащих, а также целый арсенал танков, боевых машин, артиллерии и ракет. Россия отрицает свои планы вторжения, но Белый дом считает, что теперь атака может произойти в любой момент.

В СНБО 24 января указали, что на сегодня полномасштабное наступление на Украину невозможно физически.