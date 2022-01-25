По меньшей мере 19 человек погибли при пожаре в караоке-баре в Индонезии

КИЕВ. 25 января. УНН. По меньшей мере 19 человек погибли в результате поджога караоке-бара в индонезийской провинции Западное Папуа после драки между бандами молодых людей в этом районе. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

По словам сотрудника полиции, один человек был смертельно ранен в драке рано утром во вторник, прежде чем место было подожжено, и 18 человек оказались в ловушке внутри.

"Драки среди молодежи в городах - это нормально, но то, что она привела к такому количеству смертей, - это первый случай", - заявил представитель полиции Западного Папуа.

Этот инцидент в развлекательном заведении расследуется полицией, там говорят, что возможно количество погибших увеличится. Правоохранители должны установить, что повлекло столкновение банд и был ли пожар устроен или был случайным.

Отдельно Деди Прасетьо, представитель национальной полиции Индонезии, заявил, что потасовка произошла между двумя бандами, которые соперничают с соседнего острова Малуку.