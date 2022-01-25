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С посылок из иностранных интернет-магазинов до 150 евро снимают налогообложение: Рада приняла решение

С посылок из иностранных интернет-магазинов до 150 евро снимают налогообложение: Рада приняла решение

КИЕВ. 25 января. УНН. Украинцам вернули возможность получать без налогообложения заказы из иностранных интернет-магазинов до 150 евро. Решение приняла Верховная Рада во вторник, пишет УНН.

Детали

Рада приняла соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях (№ 4278) 274 голосами нардепов.

Им вносятся изменения в Налоговый кодекс, которые вернут право получать без налогообложения заказ с иностранных интернет-магазинов на сумму до 150 евро (сейчас 100 евро).

Также приняты соответствующие изменения в Таможенный кодекс Украины (№4279) 237 голосами. Он связан с законом №4278 и упрощает процедуры таможенного оформления и контроля товаров, пересылаемых почтовыми службами. В частности, будет внедрено электронное декларирование посылок, расширен перечень документов, подтверждающих реальную стоимость товара и устранены юридические противоречия, из-за которых затягивается процесс оформления.

Дополнение

Разработчики первого законопроекта указывают, что по данным, полученным из письма Мининфраструктуры, уменьшение в 2019 году лимита на безналоговую пересылку международных почтовых и экспресс-отправлений в Украину из-за границы со 150 евро до 100 евро является неэффективным.

И что уменьшение беспошлинного лимита до 100 евро привело к стремительному сокращению импортных отправлений в Украину, уменьшению доходов международных почтовых и международных экспресс-перевозчиков, и активизации "серых" схем ввоза товаров через границу.

При разработке законопроекта предложение о повышении размера необлагаемого лимита по международным отправлениям было поддержано операторами почтовой связи, экспресс-перевозчиками и профильными ассоциациями, указывают в ВР.

Авторы законопроекта ожидают, что новые правила будут стимулировать повышение объемов импорта товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях в Украину, "что положительно повлияет на поступления в бюджет".

Источник: УНН
Теги: ВР, онлайн, торговля
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