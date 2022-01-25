ЕС вводит новый подход к свободе передвижения во время пандемии COVID-19: что изменится

КИЕВ. 25 января. УНН. Европейский союз вводит индивидуальный подход к свободе передвижения граждан во время пандемии COVID-19. Отныне права путешественников будут зависеть от их индивидуального санитарного статуса, а не от того, где они живут, сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз Совета ЕС.

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"Согласно новым рекомендациям, принятым во вторник, меры по борьбе с COVID-19 должны применяться с учетом санитарного статуса человека, а не ситуации в регионе проживания, за исключением районов, где вирус циркулирует на очень высоком уровне”, - говорится в заявлении.

Детали

Новые рекомендации означают, что статус вакцинации, тестирования или выздоровления путешественника от COVID-19, подтвержденный действительным цифровым сертификатом, отныне будет ключевым определяющим фактором.

Новые правила начнуть действовать с 1 февраля.

"Туристы, имеющие действительный цифровой паспорт вакцинации Евросоюза, не должны подвергаться дополнительным ограничениям на свободное передвижение", - говорится в тексте документа.

При этом, те, кто не имеет цифрового сертификата, могут быть обязаны пройти тест до прибытия или не позднее, чем через 24 часа после прибытия.

Добавим

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия с 1 марта 2022 года снимет все ограничения на въезд для всех иностранцев, которые полностью вакцинированы от коронавируса.