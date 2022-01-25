Украинских военных начали учить стрелять из современных противотанковых комплексов NLAW

КИЕВ. 25 января. УНН. В Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного начали готовить украинских военных к использованию противотанковых ракетных комплексов NLAW, доставленных в Украину из Великобритании. Об этом пишет УНН со ссылкой на АрмияInform.

Детали

Отмечается, что в 184-м учебном центре академии сухопутных войск прошло первое занятие по подготовке военнослужащих. В нем приняли участие начальник академии, генерал-лейтенант Павел Ткачук, который пообщался с инструкторами тренировочной миссии Великобритании в Украине “ORBITAL”.

“Уже вскоре первые несколько десятков военнослужащих ВС Украины будут способны не только эффективно применять эти ПТРК, но и смогут сами обучать других украинских воинов. Благодарен высшему военному руководству нашей страны за доверие и возможность начать эту подготовку именно у нас, а Правительству Великобритании и инструкторам миссии “ORBITAL” — за помощь и поддержку украинского войска, так и Украины в целом", — заявил Ткачук.

Напомним

17 января Великобритания заявила о поставках Украине нового пакета систем безопасности, чтобы помочь повысить ее оборонительные возможности перед угрозой со стороны России.



19 января Соединенное Королевство заявило, что предоставило Украине тысячи легких противотанковых ракет для защиты от российского вторжения.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.