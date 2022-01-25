Участники акции протеста ФОПов попытались прорваться в Раду

КИЕВ. 25 января. УНН. Участники акции протеста ФОПов пытались прорваться к Верховной Раде, передает УНН.

Детали

В Киеве участники акции протеста ФОПов попытались прорваться к Верховной Раде. Правоохранители сдержали штурм. Сейчас толкотня еще продолжается.

Протестующих пытаются оттеснить с площади Конституции.

Дополнение

Полицейские составили на двух людей админпротоколы за нарушение правопорядка на акции протеста ФОПов в Киеве.



Ранее сообщалось, что из-за протеста представителей ФОПов под стенами парламента в центре города ограничено движение транспорта.

Как информировала патрульная полиция Киева, движение было ограничено в связи с проведением массового мероприятия на следующих улицах:

улице Михаила Грушевского (от Парковой дороги до Крепостного переулка)

улице Липской (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской)

улице Садовой (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской).

Сегодня ВР собралась на первое пленарное заседание после длительных зимних каникул.

Представители ФОПов запланировали акцию протеста из-за принятых ранее правил о применении РРО.

Ранее председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что не стоит ожидать освобождения ФОПов-единщиков от применения РРО. Однако, по его же словам, после 25 января формально становится возможной отмена РРО — ведь парламент соберется на пленарное заседание. Однако на повестке дня вопрос отмены применения РРО отсутствует.