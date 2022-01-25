Третий самолет военной помощи от США уже в Украине

КИЕВ. 25 января. УНН. Во вторник 25 декабря, самолет грузопассажирской компании National Airlines вошел в воздушное поле Украины и уже достиг столицы, пишет УНН.

Детали

По данным сервиса Flightradar24, самолет Boeing 747-412 (BCF) около 15:40 зашел на посадку в международном аэропорту "Борисполь".

Ранее сегодня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Украину сегодня прибудет третий самолет с вооружением, которое в рамках военной помощи оказывают США.

Что было раньше

22 января Министерство обороны Украины сообщило о первой партии оружия из США, которая прибыла в Украину.

23 января в Украиные стало известно о второй партии вооружения от США.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, дополнительные 200 миллионов долларов помощи в области безопасности отвечают потребностям, о которых Украина сообщила США. А Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон передаст Киеву больше оборонной помощи в ближайшие недели.

Также 18 января в Украину прибыла партия международной технической помощи от Великобритании для ВСУ - новые легкие противотанковые средства.