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Вплоть до лишения стипендии или отчисления: за продажу курсовых планируют ввести наказание

Вплоть до лишения стипендии или отчисления: за продажу курсовых планируют ввести наказание

КИЕВ. 25 января. УНН. Верховная Рада во вторник приняла в первом чтении изменения к закону “Об образовании” относительно установления ответственности за передачу академических произведений с нарушением принципов академической добропорядочности (№ 5461), пишет УНН.

Проект закона за основу поддержали 250 народных депутатов.

Детали

Авторы законопроекта отмечают, что особенно острой проблемой в сфере академической добропорядочности является написание академических работ на заказ. Введя в поисковом запросе слова "написание диссертаций/курсовых/докторской", сразу можно обнаружить сотни тысяч веб-страниц с предложениями купить любое академическое произведение - от реферата до докторской диссертации, указывают инициаторы изменений в законодательство.

Итак, законопроект разработан с целью установления академической ответственности за передачу академического сочинения третьему лицу для дальнейшего использования этим лицом как автором. Это позволит более эффективно противодействовать академической недобропорядочности, в частности, практике продажи академических сочинений, указывают разработчики проекта документа.

Если проанализировать закон "Об образовании", то санкции за нарушение академической добропорядочности для соискателей образования такие:

  • повторное прохождение тестирования (контрольная работа, экзамен, зачет и т.п.);
  • повторное прохождение соответствующего образовательного компонента образовательной программы;
  • отчисление из учреждения образования (кроме лиц, которые получают общее среднее образование);
  • лишение академической стипендии;
  • лишение предоставленных учреждением образования льгот по оплате обучения.

Также предлагается определить понятие "академическое произведение" как "произведение, что содержит результаты научных исследований, научно-методической, художественной, учебной или иной творческой деятельности, который использоваться для подтверждения результатов обучения и/или присвоения образовательных квалификаций, ученых степеней и/или ученых званий, а также в других случаях, определенных законодательством и учебным заведением или научным учреждением".

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Источник: УНН
Теги: ВР, университеты, плагиат
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