Руслан Тарпан может оказать давление на свидетелей по делу "Глубоководный выпуск", - Постановление суда

КИЕВ. 25 января. УНН. Сторона обвинения экс-депутата Руслана Тарпана, который является главным подозреваемым в хищении госсредств во время строительства проекта “Глубоководный выпуск”, считает, что Тарпан может оказать давление на свидетелей по этому делу. Об этом говорится в постановлении Киевского районного суда города Одесса, передает УНН.

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“По убеждению стороны обвинения, в этом производстве, существуют риски, что подозреваемый может незаконно влиять на свидетелей и соучастников инкриминируемых преступлений (...) Риск влияния на свидетелей существует не только на начальном этапе уголовного производства при собрании доказательств, но и на стадии судебного разбирательства до момента непосредственного получения судом показаний от свидетелей и исследования их судом”, - отмечается в документе.

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Следователи отмечают - во время строительства проекта “Глубоководный выпуск” группа лиц, которую организовал Руслан Тарпан, лишь на пластиковых трубах присвоила свыше 82 млн грн из бюджета. Всего на проекте было разворовано более 300 млн грн.

Из-за этих и других обвинений, Руслан Тарпан сейчас находится под заочным арестом. Однако его уже 4 года нет в стране, и, вероятно, он скрывается в ОАЭ или Болгарии. Недавно следователи обнаружили у него аж 3 загранпаспорта.

По мнению следствия и суда, факт наличия у Тарпана болгарского гражданства, вида на жительство в ОАЭ и сразу трех паспортов для выезда за границу повышают вероятность того, что подозреваемый и в дальнейшем будет пытаться скрываться от украинского правосудия.

В то же время по мнению народных депутатов, Генеральная прокуратура Украины должна сделать все, чтобы Тарпана все же экстрадировали в Украину.

В Одесские областной прокуратуре уже подтвердили намерения начать эту процедуру после разбирательства апелляционной жалобы адвокатов на меру пресечения Тарпану.