У Байдена собирают два секретных брифинга по Украине – CNN

КИЕВ. 25 января. УНН. Администрация президента США Джо Байдена проведет во вторник два секретных брифинга по ситуации с Россией и Украиной для помощников руководства Палаты представителей и Сената, а также сотрудников комитетов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома, пишет УНН.

Детали

По сообщению, брифинги состоятся в то время как до 8500 американских военнослужащих были приведены в состояние повышенной боевой готовности в связи с возможным развертыванием в Восточной Европе на фоне концентрации российских войск на границе с Украиной.

По данным CNN, лидер большинства в Сенате Чак Шумер и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси запросили брифинги для всех членов в каждой из своих палат. По словам источника, Шумер также запросил секретный брифинг для всех 100 сенаторов по ситуации, который должен пройти на следующей неделе.

Представитель Белого дома заявил, что они работают над проведением брифингов для всех членов Палаты представителей и Сената «в ближайшие дни».

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Накануне президент США Джо Байден провел видеозвонок с европейскими лидерами. Они обсудили ситуацию по поводу наращивания российских войск на границе с Украиной.

В разговоре приняли участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Лидеры подчеркнули обеспокоенность по поводу наращивания российской военной мощи у границ Украины и выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.