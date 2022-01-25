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Премьер Великобритании Джонсон заявил, что ведет переговоры с США о запрете в России системы Swift

Премьер Великобритании Джонсон заявил, что ведет переговоры с США о запрете в России системы Swift

КИЕВ. 25 января. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник заявил, что обсуждает с США запрет в России на глобальную платежную систему Swift. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

На вопрос о платежной системе Swift и о том, запретит ли Великобритания ее в России, Джонсон сказал: "Нет сомнений, что это будет очень мощное оружие".

Цитата

"Боюсь, что на самом деле можно будет его (запрет - ред) применить только с помощью Соединенных Штатов. Мы обсуждаем это", - сказал он законодателям.

Далее, отвечая на вопрос Джонсон отметил, что Великобритания, не колеблясь, усилит санкции в отношении Москвы и постарается внести свой вклад в любое развертывание НАТО в случае вторжения России в Украину.

"Мы в Великобритании, не колеблясь, усилим наши национальные санкции против России в ответ на то, что может сделать президент Путин", - заявил Джонсон.

Если цель Путина состояла в том, чтобы удержать силы НАТО подальше от границ России, то "вторжение в Украину вряд ли могло быть более контрпродуктивным", добавил он.

"Мы не можем отказаться от идеи целостной и свободной Европы, которая возникла в те удивительные годы с 1989 по 1991 год", — заявил Джонсон, имея в виду падение Берлинской стены, конец коммунистического правления в Восточной Европе и крах Советского Союза.

Добавим

НАТО заявило в понедельник, что переводит свои силы в боевую готовность и укрепит Восточную Европу дополнительными кораблями и истребителями, что Россия осудила как "истерию" Запада в ответ на наращивание войск на границе с Украиной.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Великобритания, SWIFT, Борис Джонсон
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