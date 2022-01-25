Одесский облсовет выделил 10 миллионов мукомолам, чтобы не дорожал хлеб

КИЕВ. 25 января. УНН. Одесский областной совет выделил 10 млн грн на дотации государственному предприятию "Кулиндоровский комбинат хлебопродуктов" - крупнейшему производителю муки в регионе. Такое решение депутаты приняли на сессии облсовета 25 января, передает УНН.

Детали

Эти средства, сообщил вице-губернатор Олег Муратов, перераспределены из уже заложенной в аграрную программу суммы. По его словам, во второй половине 2021 года существенно поднялась в цене продовольственная пшеница, что вызвало подорожание муки с 11 до 13 тысяч гривен за 1 тонну. В результате с сентября прошлого года цены на социальные сорта хлеба подскочили в среднем на 17%. Компенсация, считают в ОГА, позволит производителям снизить цены. Дотации позволят комбинату продавать хлебозаводам муку со скидкой в 1,5 тыс. грн на тонну. Те, в свою очередь, обязались снизить цены на хлеб — примерно на 2 грн за килограмм.

Помимо этого Муратов заявил, что в Одесском регионе создаётся запас зерна в размере 100 тысяч тонн.