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Одесский облсовет выделил 10 миллионов мукомолам, чтобы не дорожал хлеб

Одесский облсовет выделил 10 миллионов мукомолам, чтобы не дорожал хлеб

КИЕВ. 25 января. УНН. Одесский областной совет выделил 10 млн грн на дотации государственному предприятию "Кулиндоровский комбинат хлебопродуктов" - крупнейшему производителю муки в регионе. Такое решение депутаты приняли на сессии облсовета 25 января, передает УНН.

Детали

Эти средства, сообщил вице-губернатор Олег Муратов, перераспределены из уже заложенной в аграрную программу суммы. По его словам, во второй половине 2021 года существенно поднялась в цене продовольственная пшеница, что вызвало подорожание муки с 11 до 13 тысяч гривен за 1 тонну. В результате с сентября прошлого года цены на социальные сорта хлеба подскочили в среднем на 17%. Компенсация, считают в ОГА, позволит производителям снизить цены. Дотации позволят комбинату продавать хлебозаводам муку со скидкой в 1,5 тыс. грн на тонну. Те, в свою очередь, обязались снизить цены на хлеб — примерно на 2 грн за килограмм.

Помимо этого Муратов заявил, что в Одесском регионе создаётся запас зерна в размере 100 тысяч тонн.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, хлеб
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