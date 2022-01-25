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Под Харьковом столкнулись два грузовика и внедорожник: один человек погиб, трое - травмированы

Под Харьковом столкнулись два грузовика и внедорожник: один человек погиб, трое - травмированы

КИЕВ. 25 января. УНН. Под Харьковом столкнулись два грузовика и внедорожник. Как сообщили в полиции, предварительно, в результате аварии погиб 1 человек, еще трое граждан получили травмы различной степени тяжести, передает УНН.

Детали

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием двух грузовиков и внедорожника на трассе вблизи поселка Коротич поступило в полицию 25 января в 16:34.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений отделение полиции №2 Харьковского районного управления полиции №1.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится осмотр места происшествия и устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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Источник: УНН
Теги: ДТП, Украина, полиция
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