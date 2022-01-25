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США ведут переговоры с производителями энергии по поставкам в Европу, если Россия вторгнется в Украину

США ведут переговоры с производителями энергии по поставкам в Европу, если Россия вторгнется в Украину

КИЕВ. 25 января. УНН. Соединенные Штаты ведут переговоры с крупными странами-производителями энергоносителей и компаниями по всему миру о возможном перенаправлении поставок в Европу в случае вторжения России в Украину. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Сейчас официальные лица США не называют конкретные страны или компании, с которыми они ведут переговоры, чтобы обеспечить бесперебойный поток энергии в Европу к концу зимы, но известно, что среди них есть широкий круг поставщиков, в том числе продавцы сжиженного природного газ (СПГ).

Ранее в этом месяце представители Госдепартамента обсуждали планы на случай непредвиденных обстоятельств с энергетическими компаниями, чтобы обеспечить стабильные поставки в Европу, если конфликт между Россией и Украиной нарушит российские поставки.

"Мы работаем над выявлением дополнительных объемов нерусского природного газа из разных регионов мира: от Северной Африки и Ближнего Востока до Азии и США", - сказал чиновник администрации на условиях анонимности.

"Соответственно, мы... ведем переговоры с крупнейшими производителями природного газа по всему миру, чтобы понять их возможности и готовность временно увеличить добычу природного газа и распределить эти объемы среди европейских покупателей", - сообщил чиновник.

Дополнение

Россия сосредоточила более 100 000 военнослужащих в пределах досягаемости границы с Украиной, окружив ее с севера, востока и юга, вызвав тревогу на Западе, что Москва готовится к новому военному нападению после вторжения в Крым в 2014 году.

Русское правительство отрицает, что планирует вторжение, и Москва сослалась на реакцию Запада как на доказательство того, что Россия является целью, а не подстрекателем агрессии.

Энергетический кризис

Европейский Союз зависит от России примерно на треть из-за поставок газа. Любые перебои с поставками российского газа в Европу усилят существующий энергетический кризис, вызванный дефицитом.

Рекордные цены на электроэнергию привели к росту потребительских счетов за электроэнергию, а также коммерческих расходов и вызвали протесты в некоторых странах.

Россия обычно поставляет 40 миллиардов кубометров газа в год в Европу через Украину, но она уже вдвое сократила эти поставки по этому маршруту.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, СПГ, Европа
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