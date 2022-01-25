В "Борисполе" разгрузили самолет с третьей партией летального вооружения от США

КИЕВ. 25 января. УНН. В аэропорту “Борисполь” разгрузили самолет, в котором прибыла третья партия летального вооружения от США, пишет УНН.

Детали

Отметим, что партию вооружения встретили представители Министерства обороны Украины и посольства США в Киеве.

Так, среди доставленных грузов — оборудование и боеприпасы для нужд бойцов Вооруженных сил Украины.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.