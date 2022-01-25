Принятие обращения к мировому сообществу из-за военного шантажа со стороны РФ и протесты ФОПов: фоторепортаж из Рады

КИЕВ. 25 января. УНН. Верховная Рада сегодня приняла обращение к мировому сообществу из-за военного шантажа со стороны России, а под стенами ФОПы устроили протест. Как все это происходило - смотрите в фоторепортаже УНН.

Детали

Так, сегодня было принято постановление № 6543 об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций относительно неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, которую она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины.

Поддержали документ 282 нардепа.

Также, на сегодняшнем заседании Рада не смогла ужесточить наказание и ввести уголовную ответственность за подделку документов о вакцинации.

По результатам голосования законопроект не набрал голосов для принятия во втором чтении и в целом ("за" -186) и был отклонен.

Однако, отметим, что под стенами парламента сегодня было горячо.

Так, полицейские составили на двух человек админпротоколы за нарушение правопорядка на акции протеста ФОПов в Киеве.

Также, участники акции попытались прорваться к Раде, а силовики согнали протестующих со сцены и выключили аппаратуру.

Напомним

Ранее председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что не стоит ожидать освобождения ФОПов-единщиков от применения РРО. Однако, по его же словам, после 25 января формально становится возможной отмена РРО — ведь парламент соберется на пленарное заседание. Однако на повестке дня вопрос отмены применения РРО отсутствовал.