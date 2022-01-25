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Президент Хорватии Зоран Миланович попал в базу сайта "Миротворец" из-за высказываний об Украине

Президент Хорватии Зоран Миланович попал в базу сайта "Миротворец" из-за высказываний об Украине

КИЕВ. 25 января. УНН. Президент Хорватии Зоран Миланович попал в список базы "Миротворец". Ранее он заявил, что Украине не место в НАТО и в случае эскалации с Россией Загреб максимально дистанцируется от событий, информирует УНН.

Детали

Отныне ему запрещен въезд в Украину.

Что предшествовало

Отвечая на вопрос, как Хорватия отреагирует на ситуацию в Украине, Миланович сказал: "Мы не будем иметь с этим ничего общего. Если будет эскалация, выведем (из региона - ред.) последнего хорватского солдата. Украине не место в НАТО", - сказал он.

По словам Милановича, он всеми силами будет мешать любому привлечению Хорватии к конфликту между РФ и Украиной.

Напомним

В декабре Зоран Миланович назвал визит премьер-министра Андрея Пленковича в Украину, на фоне высокой напряженности в отношениях с Россией, "чистым шарлатанством".

Миланович тогда заявил, что визит премьера в Украину может плохо повлиять на отношения Хорватии с Россией.

Источник: УНН
Теги: Украина, Хорватия, Президент
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