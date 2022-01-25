США готовы предоставить еще больше вооружения Украине в случае вторжения РФ

КИЕВ. 25 января. УНН. Соединенные Штаты намерены предоставить Украине еще больше оборонной помощи в случае попытки вторжения РФ. Об этом во время брифинга заявила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, передает УНН.

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"Если Путин пойдет на этот безрассудный шаг, мы окажем дополнительную оборонительную помощь. Еще больше, чем уже предоставили", - заявила Квин.

Детали

В частности, она подчеркнула, что США отдают предпочтение дипломатии.

"В поисках дипломатического мы общаемся и с Украиной и с союзниками по НАТО. Поставки такие, как сегодня, будут продолжаться. В этом году США дали оборонную поддержку больше, чем в любой из прошлых годов", - добавила она.

Напомним

В аэропорту “Борисполь” разгрузили самолет, в котором прибыла третья партия летального вооружения от США.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по перекидыванию на места военных вертолетов.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.