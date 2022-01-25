Президент Франции Макрон пообещал провести телефонные переговоры с Путиным по Украине в пятницу

КИЕВ. 25 января. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в пятницу, 28 января, проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по Украине, настаивая на необходимости диалога с Москвой. Об этом УНН информирует со ссылкой на AFP.

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"У меня будут телефонные переговоры с президентом в пятницу утром", - сказал Макрон, заявив, что переговоры станут частью "требовательного диалога" с Россией и дадут возможность получить "разъяснения" о стратегии Москвы по отношению к Украине.

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Франция проведет переговоры на высоком уровне, чтобы предложить России "дорожную карту" по деэскалации на фоне роста глобальной обеспокоенности по поводу того, что Москва может вторгнуться в Украину, сообщила в понедельник администрация президента Эммануэля Макрона.

Эммануэль Макрон выразил "глубокую обеспокоенность ситуацией на границах Украины" и подчеркнул необходимость коллективной работы для быстрой деэскалации, говорится в заявлении Елисейского дворца.

Франция, которая поддерживает Украину из-за опасений дальнейшего вторжения после того, как Россия начала стягивать войска и военную технику к границе, примет участие, в среду, в диалоге с участием дипломатических советников из Германии, России и Украины в рамках "Нормандского формата".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан также заявил, что Европа тверда в своей решимости действовать против России.​​​

"ЕС имеет желание использовать санкции как сдерживание в отношении России, чтобы предотвратить любое вторжение или наступление, военное или другое, против Украины", — заявил он СМИ после заседания Совета министров иностранных дел ЕС.