Третий пакет помощи от США: в Украину прибыли оборонительные боеприпасы и 300 ракет Javelin

КИЕВ. 25 января. УНН. В Украину от США прибыли оборонительные боеприпасы. Об этом в Facebook сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает УНН.

Цитата

“Очередная доставка международной технической помощи от США для ВСУ уже в Украине. В пакете: современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения”, — сообщила Маляр.

Детали

Отметим, что журналист BuzzFeedNews в Twitter написал о поставке в Украину 300 ракет Javelin.

“В Киев только что прибыла очередная партия американской помощи в сфере оборонной безопасности, включая около 300 Javelins и боеприпасов”, — написал он.

NEW: Another batch of US defensive security assistance, including around 300 Javelins and ammunition, just arrived in Kyiv, Ukraine, from Dover.@BuzzFeedNewspic.twitter.com/snpYApkNbQ