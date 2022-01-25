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Будут приближать встречу четырех президентов: завтра состоится встреча советников "Нормандского формата"

Будут приближать встречу четырех президентов: завтра состоится встреча советников "Нормандского формата"

КИЕВ. 25 января. УНН. Завтра, 26 января, состоится встреча политических советников лидеров стран "Нормандского формата" - Украины, Франции, Германии и России. Об этом в видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

“Завтра состоится встреча советников "нормандского формата". Мы работаем, чтобы как можно быстрее состоялась встреча четырех президентов, для будущего наступления мира в Украине”, — заявил Зеленский.

Он добавил, что "розовых очков нет, детских иллюзий нет, все непросто, но есть надежда"

Напомним

Ранее сообщалось, что советники “Нормандского формата” соберутся 25 января.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Источник: УНН
Теги: Украина, Нормандский формат, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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