Эксперт: Коломойский не получит ни государственных денег, ни новую "взлетку" в Днепре

КИЕВ. 25 января. УНН. Государственное финансирование в рамках строительства новой взлетно-посадочной полосы не имеет никакого отношения к Игорю Коломойскому. Об этом заявил известный экономический эксперт — Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра. Так он прокомментировал широко растиражированное СМИ расследование, в котором утверждается, что государственные 6 млрд грн идут на финансирование строительства взлетно-посадочной полосы в Днепре для Коломойского, передает УНН.

Детали

Охрименко обратил внимание на очевидные фактологические нестыковки.

“Несмотря на привлечение подрядчика в лице турецкой Онур мы пока вообще не видим активных строительных работ на взлетно-посадочной полосе. Учитывая, что тендер завершился впритирку к окончанию строительного сезона, можно лишь допустить, что Онур вернется на площадку весной”, — сказал Охрименко.

Он подчеркнул, что по работам на взлетке еще рано что-то говорить, но раздутая сейчас в СМИ шумиха, что новую взлетку или деньги от ее строительства каким-то образом может получить Коломойский, — это созданный кем-то миф, не имеющий отношения к реальности.

Эксперт отметил, что видео блогера, которое недавно было отснято в аэропорту Днепра, четко показывает: идет строительство терминалов нового аэропорта — ими занимается группа DCH Александра Ярославского как частный инвестор этого проекта частно-государственного партнерства. В то время, как на строительной площадке взлетно-посадочной полосы, которая принадлежит государству и финансируется из бюджета, результатов работы Онур пока практически не видно.

“На видео блогера со строительства аэропорта в Днепре мы видим только новый терминал Ярославского, где работы идут уже на уровне второго-третьего этажей. На этом фоне очень смешно выглядят потуги отдельных политиков рассказать, что какие-то там деньги на строительство днепровского аэропорта попали в карман Коломойскому. Даже если он и контролирует старый терминал — ему все равно ничего не достанется ни со строительства нового аэропорта, ни с новой взлетно-посадочной полосы. Достаточно посмотреть на план аэродрома — из него несложно понять очевидную вещь: взлетка ведет не к старому аэропорту Коломойского, а к новым терминалам. Как говорится, учите матчасть”, — иронизирует эксперт.