Это еще не неизбежная эскалация, а тонкости дипломатической игры: Зеленский об эвакуации работников посольств из Украины

КИЕВ. 25 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эвакуация некоторыми странами своих дипломатов из Украины не означает неизбежную эскалацию и является тонкостями сложной дипломатической игры. Об этом он сказал в своем видеообращении, передает УНН.

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“Посольства стран ЕС и многие другие оставляют всех своих работников в Украине. А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов - еще совсем не означает неизбежную эскалацию и являются тонкостями сложной дипломатической игры”, - заявил Зеленский.

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Страны начали эвакуацию семей своих дипломатов с территории Украины в связи с нависшей угрозой вторжения России.

Так стало известно, что США дали указания родственникам сотрудников своего посольства покинуть Украину, заявив, что российское вторжение может произойти "в любое время”. Государственный департамент США также предупредил людей, чтобы они не ездили в Украину и Россию из-за напряжения.

Великобритания после США начала отзывать сотрудников посольства в Украине на фоне угрозы российского вторжения.

Австралия также издала распоряжение об эвакуации членов семей своих дипломатов в Украине.

Отметим, что страны Евросоюза сообщают об отсутствии потребности в эвакуации членов семей и сотрудников посольств в Киеве.

В МИД Украины указали, что на территории Украины — 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций. И по состоянию на 24 января лишь четыре государства сообщили МИД Украины о намерениях осуществить эвакуацию членов семей и части сотрудников или позволить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия.

Остальные государств, Европейский Союз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций информировали МИД об отсутствии на этом этапе планов осуществлять эвакуацию или сокращение персонала, учитывая отсутствие достаточных причин для такого шага. Такой позиции придерживаются и те страны, дипломатические представительства которых расположены в регионах нашего государства, которые граничат с территорией РФ, что в МИД Украины назвали важным.

В МИД выразили благодарность международным партнерам, "которые трезво оценивают сложившуюся ситуацию и не прибегают к преждевременным эвакуационным мерам”.