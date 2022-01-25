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В Белом доме не согласны с оценками украинских властей об угрозе вторжения России

В Белом доме не согласны с оценками украинских властей об угрозе вторжения России

КИЕВ. 25 января. УНН. В Белом доме выразили несогласие с заявлениями украинских властей об оценке опасности со стороны Москвы. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос журналистов, как Белый дом относится к заявлениям украинской власти, что Киев не видит оснований говорить о планах полномасштабного вторжения России, она ответила, что никто не может попасть в сознание Путина и российского руководства.

"Никто не может попасть в сознание президента Путина и российского руководства. Что мы видим — разную подготовку, в том числе российских военных на границе, воинственную риторику и действия, направленные на распространение дезинформации в регионе и даже в мире, которые создают предпосылки для вторжения", - заявила Псаки.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года отметил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщил, что количество российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина
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