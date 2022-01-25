Байден не исключает введения санкций против Путина

КИЕВ. 25 января. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что не исключает введения персональных санкций против президента России Владимира Путина в случае вторжения войск РФ в Украину. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Отвечая на вопрос журналистов, рассмотрит ли Байден возможность введения персональных санкций в отношении Путина, если Россия вторгнется в Украину, он ответил "да".

Кроме того, лидер США подчеркнул, что вторжение РФ в Украину приведет к огромным глобальным последствиям.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.