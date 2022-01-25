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Байден не исключает введения санкций против Путина

Байден не исключает введения санкций против Путина

КИЕВ. 25 января. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что не исключает введения персональных санкций против президента России Владимира Путина в случае вторжения войск РФ в Украину. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Отвечая на вопрос журналистов, рассмотрит ли Байден возможность введения персональных санкций в отношении Путина, если Россия вторгнется в Украину, он ответил "да".

Кроме того, лидер США подчеркнул, что вторжение РФ в Украину приведет к огромным глобальным последствиям.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина
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