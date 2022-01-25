"Евровидение 2022": одного из финалистов нацотбора дисквалифицировали

КИЕВ. 25 января. УНН. Финалиста нацотбора на Евровидение 2022 LAUD дисквалифицировали за то, что его песню Head Under Water было обнародовано в 2018 году, что нарушает правила конкурса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram-страницу suspilne.eurovision.

Детали

Как отметили, оргкомитет нацотбора провел дополнительную проверку и обнаружил, что песню Head Under Water опубликовал ее автор Дэниелем Ботинг на своем YouTube-канале в 2018 году.

"LAUD не будет участвовать в финале Нацотбора 12 февраля. Зато в финале примет участие Barleben с песней Hear My Words", — говорится в сообщении.

Согласно правилам Нацотбора на Евровидение, песня должна не обнародоваться, не выходить в релиз и/или не выполняться публично, не быть доступной для общественности и не использоваться ни в каких коммерческих целях до 1 сентября 2021 года.

Сам LAUD объяснил, что песня Head Under Water была записана в 2018 году, но с тех пор она подверглась значительной обработки.

"Head Under Water была написана в 2018 году голландским согнрайтером Daniel Boting. В том же году мы попытались в экспериментальном режиме записать ее вместе с автором. Архивные кадры из этой записи вы можете видеть на видео. В тот самый момент мы поняли, что Head Under Water — потенциальный хит, тогда же было решено отложить релиз и включить композицию в мой сольный альбом. С 2018 года песня прошла значительную переработку, у нее появились новая форма, аранжировка", — говорится в заявлении.

По словам певца, единственный официальный релиз песни состоялся в декабре 2021 года в его втором сольном альбоме DUAL.

Итак, список участников финала Национального отбора, который проведут 12 февраля в эфире общественного телеканала UA: ПЕРВЫЙ, после внесенных изменений такой:

Alina Pash - Тени забытых предков

Барлебен - Hear My Words

Cloudless - All be alright

Kalush Orchestra - Stefania

Michael Soul - Demons

Our Atlantic - Моя Любовь

Roxolana - GIRLZZZZ

Wellboy - Nozzy Bossy

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Напомним

Организационный комитет песенного конкурса Евровидение, который в 2022 году пройдет в итальянском городе Турин, презентовал официальный логотип и слоган.