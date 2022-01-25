Главы МИД Чехии, Словакии и Австрии в феврале посетят Донбасс

КИЕВ. 25 января. УНН. Министры иностранных дел Чехии, Словакии и Австрии в начале февраля 2022 года планируют посетить восток Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Idnes.

Детали

О визите в Украину сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский. Он планирует 7-8 февраля вылететь в Братиславу, где заберет с собой министра иностранных дел Словакии Ивана Корчка и его австрийского коллегу Александра Шалленберга.

По прибытии в Украину иностранные политики вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой посетят линии соприкосновения на востоке Украины.

Напомним

Министерство обороны Чехии планирует предоставить Украине артиллерийские снаряды на фоне наращивания войск России возле украинских границ.