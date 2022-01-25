Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,37 0,0568  EUR: 32,06 -0,0505 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
На что пошла "тысяча за вакцинацию": назван топ-3 расходов украинцев
На что пошла "тысяча за вакцинацию": назван топ-3 расходов украинцев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
5685

Главы МИД Чехии, Словакии и Австрии в феврале посетят Донбасс

Главы МИД Чехии, Словакии и Австрии в феврале посетят Донбасс

Ян Липавский

КИЕВ. 25 января. УНН. Министры иностранных дел Чехии, Словакии и Австрии в начале февраля 2022 года планируют посетить восток Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Idnes.

Детали

О визите в Украину сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский. Он планирует 7-8 февраля вылететь в Братиславу, где заберет с собой министра иностранных дел Словакии Ивана Корчка и его австрийского коллегу Александра Шалленберга.

По прибытии в Украину иностранные политики вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой посетят линии соприкосновения на востоке Украины.

Напомним

Министерство обороны Чехии планирует предоставить Украине артиллерийские снаряды на фоне наращивания войск России возле украинских границ.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.