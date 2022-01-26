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Сын Джона Леннона выставил на аукцион памятные вещи группы The Beatles

Сын Джона Леннона выставил на аукцион памятные вещи группы The Beatles

КИЕВ. 26 января. УНН. Сын музыканта Джона Леннона Джулиан выставил на цифровой NFT-аукцион памятные вещи группы The Beatles. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

На торги выставлено:

• одежду, которую носил Джон Леннон;

• рукописные заметки Пола Маккартни;

• гитары, которые Джон Леннон подарил сыну Джулиану;

• афганское пальто Джона Леннона со съемок фильма "Волшебная тайна" и черный плащ, который он носил в фильме "Помогите!";

• ноты к песне Hey Jude, которую написал Пол Маккартни.

"Благодаря этой коллекции NFT я могу предоставить эксклюзивный доступ к особым предметам, которыми я дорожу, и по-новому продолжить наследие моего отца", — отметил Джулиан Леннон.

Аукцион состоится 7 февраля, однако торги и регистрация уже начались. Часть денег передадут в фонд Джона Леннона "Белое перо".

Контекст

Группа The Beatles была основана в 1960 году в Ливерпуле. В основном составе коллектива играли Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр.

Квартет стал одной из самых успешных групп в истории. Шесть из 14 официальных альбомов The Beatles стали “бриллиантовыми”, каждый имел тираж более 10 млн копий.

Коллектив распался в 1970 году.

Источник: УНН
Теги: аукцион
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