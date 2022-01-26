NASA анонсировало космические миссии для изучения Венеры

КИЕВ. 26 января. УНН. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) заявило о подготовке двух миссий для изучения Венеры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу космического агентства.

Детали

Миссии назвали Discovery. Исследователи уже разработали их концепции, чтобы космонавты смогли выжить при экстремальных температурах и атмосферном давлении планеты.

"Венера превратилась в адский мир, имея так много характеристик, похожих на наши. Она, возможно, была первым пригодным для жизни миром в Солнечной системе — с океаном и климатом, которые подобны земным условиям", — заявили в NASA.

Напомним

Зонд NASA стал первым космическим аппаратом, который побывал в верхних слоях атмосферы Солнца.