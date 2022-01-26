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Трехочковый бросок в конце овертайма: "Прометей" вырвал победу в матче плей-ин Лиги чемпионов

Трехочковый бросок в конце овертайма: "Прометей" вырвал победу в матче плей-ин Лиги чемпионов

КИЕВ. 26 января. УНН. БК "Прометей" принимал "Хапоэль" из Иерусалима во втором матче раунда плей-ин Лиги чемпионов ФИБА, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Соперники провели две равные четверти, которые завершили с равным счетом (36:36). В очень близкой и нервной концовке выявить более сильные команды в основное время не смогли - 75:75.

Героем встречи стал защитник украинского коллектива Крис Доу, который провел трехочковый бросок с сиреной после "степ-бека", и сумел принести выигрыш "Прометею" - 82:79.

У победителей 20 очков и 9 подборов совершил Кеннеди, по 13 пунктов добавили Стефенс и Билан, еще 10 в Харрисона, а в Доу - 9.

Дополнение

Счет в серии стал 1:1. Решающий матч серии плей-ин, которая играется до двух побед, команды сыграют уже 27 января в Иерусалиме.

Источник: УНН
Теги: баскетбол
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