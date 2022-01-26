Возле Флориды перевернулась лодка, десятки человек пропали без вести

КИЕВ. 26 января. УНН. У побережья Флориды перевернулась лодка, в результате чего без вести пропало 39 пассажиров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Береговая охрана в Майами получила сообщение от человека, который спас мужчину. Как отметили, спасенный цеплялся за перевернутое судно примерно в 45 милях к востоку от залива Форт-Пирс.

По словам потерпевшего, лодка покинула Бимини, самый западный район Багамских островов, 22 января вечером, но из-за непогоды она перевернулась. Бимини находится в 217 километрах от залива Форт-Пирс. Мужчина добавил, что никто из пассажиров не надел спасательный жилет.

Как отметил AFP, обычно контрабандисты используют Багамские острова в качестве отправной точки для доставки людей в Соединенные Штаты из стран Карибского бассейна.

Напомним

Французский путешественник Жан-Жак Савен погиб во время попытки переплыть на лодке Атлантический океан.