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Возле Флориды перевернулась лодка, десятки человек пропали без вести

Возле Флориды перевернулась лодка, десятки человек пропали без вести

КИЕВ. 26 января. УНН. У побережья Флориды перевернулась лодка, в результате чего без вести пропало 39 пассажиров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Береговая охрана в Майами получила сообщение от человека, который спас мужчину. Как отметили, спасенный цеплялся за перевернутое судно примерно в 45 милях к востоку от залива Форт-Пирс.

По словам потерпевшего, лодка покинула Бимини, самый западный район Багамских островов, 22 января вечером, но из-за непогоды она перевернулась. Бимини находится в 217 километрах от залива Форт-Пирс. Мужчина добавил, что никто из пассажиров не надел спасательный жилет.

Как отметил AFP, обычно контрабандисты используют Багамские острова в качестве отправной точки для доставки людей в Соединенные Штаты из стран Карибского бассейна.

Напомним

Французский путешественник Жан-Жак Савен погиб во время попытки переплыть на лодке Атлантический океан.

Источник: УНН
Теги: Флорида
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