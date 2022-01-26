Украинцы завоевали ряд медалей чемпионата мира по биатлону среди паралимпийцев

КИЕВ. 26 января. УНН. Украинские паралимпийцы ярко выступили на важном старте сезона 2021/2022 — чемпионате мира по зимним видам спорта 2021 года в Лиллехаммере (Норвегия), сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Детали

Национальная паралимпийская сборная команда смогла завоевать высокую награду 21 - 6 "золотых", 6 "серебряных", 9 бронзовых медалей и 2-е общекомандное место.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 24 стран мира. Команду Украины представили 25 спортсменов с инвалидностью. 9 спортсменов - завоевали высокие награды чемпионата мира, 5 из них - в том числе "золотые".

Ярче всех от команды Украины выступила Ляшенко Людмила (Харьковская область), которая завоевала 3 золотые (в том числе - 1 в эстафете), 1 "серебряную" и 3 бронзовые награды.

Ярко выступили от команды Украины также: Кононова Александра и Тарас Радь - 1 "золото", 1 "серебро" и 1 "бронза", Баль Павел - 2 золотые награды, Буй Ирина - 1 "золото", 1 "серебро".

Дополнение

На украинских паралимпийцев ждет еще один старт - Кубок мира по лыжным гонкам и биатлону в Швеции - с 28 января до 1 февраля.