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Украинцы завоевали ряд медалей чемпионата мира по биатлону среди паралимпийцев

Украинцы завоевали ряд медалей чемпионата мира по биатлону среди паралимпийцев

КИЕВ. 26 января. УНН. Украинские паралимпийцы ярко выступили на важном старте сезона 2021/2022 — чемпионате мира по зимним видам спорта 2021 года в Лиллехаммере (Норвегия), сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Детали

Национальная паралимпийская сборная команда смогла завоевать высокую награду 21 - 6 "золотых", 6 "серебряных", 9 бронзовых медалей и 2-е общекомандное место.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 24 стран мира. Команду Украины представили 25 спортсменов с инвалидностью. 9 спортсменов - завоевали высокие награды чемпионата мира, 5 из них - в том числе "золотые".

Ярче всех от команды Украины выступила Ляшенко Людмила (Харьковская область), которая завоевала 3 золотые (в том числе - 1 в эстафете), 1 "серебряную" и 3 бронзовые награды.

Ярко выступили от команды Украины также: Кононова Александра и Тарас Радь - 1 "золото", 1 "серебро" и 1 "бронза", Баль Павел - 2 золотые награды, Буй Ирина - 1 "золото", 1 "серебро".

Дополнение

На украинских паралимпийцев ждет еще один старт - Кубок мира по лыжным гонкам и биатлону в Швеции - с 28 января до 1 февраля.

Источник: УНН
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