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Снег и 4° мороза: прогноз погоды на сегодня

Снег и 4° мороза: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 26 января. УНН. Сегодня в большинстве областей Украины прогнозируют небольшой снег и от 4° мороза до 1° тепла днем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Цитата

"В течение среды через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт (начиная с северо-запада до юго-востока). Он не слишком активен, поэтому снежок будет небольшой, а ветер, хоть и усилится, но не до штормовых порывов. Типичная зимняя погода с морозами и снегом продолжается, поэтому одевайтесь соответственно", — говорится в сообщении.

Детали

На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный с переходом в западной и северной части на северо-западный, 7-12 м/сек.

Температура ночью 6-11°, в западных областях 2-7° мороза, днем от 4° мороза до 1 тепла.

В Карпатах и восточных областях ночью 10-15° мороза, днем 3-8° мороза.

Добавим

В Киевской области также небольшой снег.

На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-8°, днем 0-2° мороза.

Источник: УНН
Теги: прогноз погоды, Украина
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